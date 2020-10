Als Sarah Jakob kürzlich mit einem Bekannten mit den zwei Pitbulls Szia und Achilles in Wil SG an der Leine spazieren ging, sind die Hunde in eine ausweglose Situation geraten. Gleich nachdem sie auf der Wiese standen, um für einen Velofahrer Platz zu machen, sei plötzlich ein Labrador-Mischling auf die Pitbulls zugerannt, so die 26-Jährige. Der fremde Hund sei, nachdem er sich von Szia abwandte, immer wieder in Achilles gerannt.