Wädenswil/Au: Labrador Suky entdeckt eine massive Gewässerverschmutzung

Der Zopfbach in Wädenswil stinkt und weist einen dicken Ölfilm an der Oberfläche auf. Anwohnende sind darüber verunsichert.

Darum gehts Ein Hundehalter wurde auf eine Bachverschmutzung in Wädenswil aufmerksam.

Sein Hund musste sich nach einem Schluck aus dem Zopfbach übergeben.

Der Bach wies eine dicke Ölschicht auf und stank.

Die Feuerwehr Wädenswil und das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) errichteten nach der Meldung Ölsperren im Bach.

Laut ersten Erkenntnissen ist laut der Kantonspolizei Zürich ein geplatzter Hydraulikschlauch für die Verschmutzung verantwortlich.

Martin Hungerbühler spazierte am Freitagabend mit seiner Hündin Suky am Zopfbach entlang in Wädenswil. Suky nutzte dabei die Gelegenheit, kurz ins Wasser zu springen und einen Schluck zu trinken. «Am Freitagabend reagierte sie nach dem Baden aber komisch», erinnert sich Hungerbühler.

Kaum setzten die beiden ihren Spaziergang fort, musste die Hündin erbrechen. «Ich habe mir grosse Sorgen gemacht. Ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmt.» Auf dem Weg zurück nach Hause beschloss Hungerbühler daher, den Zopfbach ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen. «Ich stellte fest, dass das Wasser milchig erschien, nach Benzin gestunken hat und einen dicken Ölfilm auf der Wasseroberfläche aufwies.»

Beunruhigt über die Wasserverschmutzung traf Hungerbühler eine Anwohnerin des Baches an. Als er ihr von seiner Entdeckung erzählte, hatte sie bereits Kenntnis davon. «Sie sagte, dass sie bereits am Donnerstag die Polizei informiert hatte», so Hungerbühler, der am Freitagabend den Naturschutz Wädenswil informierte.

1 / 4 Martin Hungerbühlers Labradorhündin Suky musste sich, nachdem sie aus dem Zopfbach trank, übergeben. 20min/lena wilczek Hungerbühler stellte daraufhin fest, dass das Wasser im Bach Verschmutzungen aufwies. «Hätte Suky nicht erbrochen, wäre sie in akuter Lebensgefahr gewesen.» 20min/lena wilczek Bereits seit Donnerstagabend haben das kantonale Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), die Feuerwehr Wädenswil und die Kantonspolizei Zürich Kenntnis über die Wasserverschmutzung im Zopfbach. 20min/lena wilczek

Ölsperren durch die Feuerwehr errichtet

Der gelernte Forstwart ist über den Fund auch am Montagnachmittag noch aufgebracht. «Aufgrund der massiven Gewässerverschmutzung ohne jegliche Hinweise am Freitagabend bestand eine akute Lebensgefahr für meine Labradorhündin.» Doch nicht nur Suky liegt Hungerbühler am Herzen, auch die Flora und Fauna im Gebiet des Zopfbachs bereiten ihm Sorgen. «Innerlich weine ich. Für die Tiere ist die Verschmutzung ebenfalls schrecklich.»

Wie es um die Tiere, die dort leben, steht, ist noch nicht bekannt. Kaspar Zirfass vom Verein Naturschutz Wädenswil sagte am Sonntag gegenüber 20 Minuten, dass er nach der Meldung durch Hungerbühler die Gegend abgelaufen sei und zumindest keine toten Tiere feststellen konnte.

Tatsächlich wurde der Gewässerschutz-Pikettdienst des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) zusammen mit der Feuerwehr Wädenswil zu einer mutmasslichen Gewässerverschmutzung in Wädenswil informiert und aufgeboten. «Dabei errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren – diese blieben bis am Montag im Gewässer – und brachte Ölbinder aus. Schäden an der Flora und Fauna sind nicht zu erwarten», schreibt die Medienverantwortliche der Zürcher Baudirektion, Katharina Weber.

Für Zirfass vom Verein Naturschutz Wädenswil sind diese Massnahmen jedoch zu wenig. «Man müsste abschnittsweise im Gebiet die Verunreinigungen beseitigen.» Dies sei wichtig, da in der Gegend viele Feuersalamander vorkommen. «Diese Tiere haben eine extrem empfindliche Haut und Schäden durch den Kontakt mit dem Öl sind sehr wahrscheinlich», so Zirfass.

Ermittlungen laufen

Welche Ursache zur Verschmutzung des Bachs geführt hat, ist laut der Kantonspolizei Zürich noch nicht ganz geklärt. «Wir gehen davon aus, dass ein Hydraulikschlauch geplatzt ist», sagt Florian Frei, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich. Um welches Fahrzeug es sich dabei handelte, sei noch nicht abgeklärt.

Da die Ermittlungen noch anhalten, sei ebenfalls nicht abschliessend bekannt, um welche Flüssigkeit es sich handelt und wie viel davon in den Bach geraten ist. «Aufgrund eines Augenscheins vor Ort kamen die Verantwortlichen des AWEL und der Feuerwehr jedoch zum Entschluss, dass neben den getroffenen Massnahmen keine weiteren nötig gewesen sind», so Frei abschliessend.