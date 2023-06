Berner Altstadt: Labrador Tilli muss von Dach gerettet werden

Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern musste am Samstagabend die 5-jährige Labradorhündin vom Dach eines vierstöckigen Gebäudes retten.

Am Samstagabend kam es in der Berner Altstadt zu einem nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz.

Am Samstagabend, kurz vor 19.30 Uhr, wurde die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern in die untere Berner Altstadt gerufen, weil Passanten und Passantinnen auf dem Dach eines Gebäudes einen Labrador entdeckt hatten. Die Angehörigen der Berufsfeuerwehr rückten mit dem Kleinalarm und der Autodrehleiter an die Gerechtigkeitsgasse aus.