Zucht- und Wildlachs: Die 7 wichtigsten Fakten über Lachs

Dieses Lachsrosa begegnet dir auf Brunchplatten, wo es den Lachs meist in geräucherter Form gibt, in der Sushirolle oder beim Lachsfilet mit knuspriger Haut. Und auch, wenn du die pflanzliche Lachs-Alternative aus Karotten bevorzugst – denn auch Rüebli enthalten solch ein Farbpigment.

Es gibt 8 Lachsarten

Es gibt Lachs aus den Schweizer Bergen

Umweltfreundlich soll er sein: Die Schweizer Stiftung WWF verteilte Swisslachs laut dem «SRF» gute Noten in Sachen Nachhaltigkeit und auch sonst konnte sich die Firma über derartige Beliebtheit freuen, dass nach dem ersten Standort in Graubünden ein weiterer folgte.

Was ist besser: Zucht- oder Wildlachs?

Wie die Namen vermuten lassen: Zuchtlachs wächst in Aquakulturen auf, Wildlachs wird von Fischern gefangen, wenn er zum Laichen in seine Süsswasser-Heimat zurückkehrt. Was in Sachen Umweltbewusstsein, Tierliebe, Moral oder Geschmack besser ist, führt immer wieder zu Diskussionen.