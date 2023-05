Lachsrogen aus dem Verkauf genommen

Caviar House & Prunier City GmbH hat das betroffene Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet. Zuvor wurde durch die Firma das Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen St. Gallen sowie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV darüber informiert, dass besagter Kaviar Listerien enthält. Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt Balik-CEO Oliver Fahr: «Das Produkt Balik Pearls – Lachsrogen wird von unserem Lieferanten Caviar House & Prunier City GmbH in Deutschland produziert. Dieses Produkt wird nicht in unserem Betrieb in Ebersol SG produziert und abgepackt.»