Schlamassel in Frauenfeld : Ladekran kracht in Tunneldecke und hinterlässt Trümmerhaufen

Der Ladekran eines LKW kollidierte am Montagnachmittag in Frauenfeld mit der Decke einer Unterführung und verursachte Schaden und Verkehrsbehinderungen.

Ein 37-jähriger Chauffeur war am Montag um kurz vor 14.30 Uhr in Frauenfeld mit dem Lastwagen auf der Bahnhofstrasse in Richtung Unterirdischer Kreisel unterwegs. Bei der Einfahrt in die Unterführung durch das Westportal prallte der Ladekran des Lastwagens gegen die Decke, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilte. Das Fahrzeug blieb nach mehreren Metern in der Unterführung stecken. Verletzt wurde niemand, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Ob der Kran während der Fahrt ausgefahren wurde oder ob es ein Hydraulikproblem gab, sei teil der Klärung des Unfallhergangs durch die Kantonspolizei, heisst es auf Anfrage.



Während der Bergung des Lastwagens und der Aufräumarbeiten wurde der betroffene Streckenabschnitt für längere Zeit gesperrt.