«Royal Wedding»

Laden die Beckhams Meghan und Harry zur Hochzeit ein?

Brooklyn Beckham gab vor kurzem seine Verlobung mit Schauspielerin Nicola Peltz bekannt. Jetzt munkelt man, dass sogar Prinz Harry und Herzogin Meghan zu der exklusiven Hochzeit kommen könnten.

Erst vor kurzem verkündeten Brooklyn Beckham (21) und seine Freundin Nicola Peltz (25) auf Instagram, dass sie sich verlobt haben: Im kommenden Jahr wollen die beiden heiraten. Brooklyns berühmte Eltern David (45) und Victoria Beckham (46) sind ganz ausser sich – so schrieb die Designerin auf Instagram: «Wir könnten nicht glücklicher sein und lieben euch so sehr!»

Den Beckhams sei bewusst, dass die Anwesenheit der beiden den Tag noch besser machen würde. «Ihre Terminpläne sind so hektisch, dass David und Victoria die Einladungen jetzt so schnell wie möglich rausschicken wollen.»

Elton John könnte es richten

Ein Promi, der an der Hochzeit sein wird, steht schon mal fest: Sänger Elton John (73) ist Brooklyns Götti, hat eine gute Beziehung zu seinem Göttibub und wird es sich bestimmt nicht nehmen lassen, ein paar Zeilen zu singen. Plus, auch nicht unwichtig: «Elton ist auch ziemlich gut mit Harry und Meghan befreundet, und Victoria und David hoffen, dass seine Anwesenheit sie dazu ermutigt, ebenfalls zuzusagen», heisst es in «The Sun».