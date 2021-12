Basel – Ladenbesitzer flucht Räuber in die Flucht

Am 19. Dezember kam es in einem Lebensmittelgeschäft an der Gasstrasse zu einem versuchten Raubüberfall.

Am Sonntagmittag, 19. Dezember, kurz nach 12.30 Uhr, versuchte ein Mann, einen Lebensmittelladen an der Gasstrasse zu überfallen und auszurauben. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei betrat der Mann den Laden. Anschliessend bedrohte er den Besitzer mit einer Waffe. Dieser dachte aber nicht daran, auf die Forderungen des Räubers einzutreten. «Aufgrund der heftigen verbalen Gegenwehr» habe er den Raubüberfall abgebrochen und die Flucht ergriffen.

Der Ladeninhaber alarmierte sofort die Polizei und konnte mitteilen, dass der Täter am Voltaplatz in ein Tram in Richtung Kannenfeldplatz gestiegen war. Die Polizei stoppte das Tram und konnte den Mann festnehmen. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.