Umsatzeinbussen in Solothurn : Ladenbesitzer warnen vor Entlassungen wegen Maskenpflicht

Seit der Einführung der Maskenpflicht in Läden im Kanton Solothurn vor knapp einem Monat haben zahlreiche Geschäfte nach eigenen Angaben einen Umsatzverlust hinnehmen müssen. In einer Umfrage gaben über 80 Prozent der Läden an, dass sie weniger Umsatz machen würden.

Bei Gewerblern im Kanton Solothurn kommt die Maskenpflicht nicht gut an. Sie fordern, dass das «Experiment Maskenpflicht» beendet wird. Grund: Laut einer Umfrage des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes verzeichnen Ladeninhaber Umsatzeinbussen.

Gemäss der Umfrage des Kantonal-Solothurnischen Gewerbeverbandes bei 262 Läden sagten 15 Prozent der Befragten, sie würden Personal abbauen, um die Verluste auszugleichen. Dramatischer als bei den Lebensmittelgeschäften sei der Rückgang im Non-Food-Bereich, teilte der Gewerbeverband am Donnerstag mit. Zwei Drittel der Läden gaben in der Umfrage an, dass ein «Konsumtourismus» in benachbarte Kantone spürbar sei.

Der Gewerbeverband zog als Fazit aus der Umfrage, dass das «Experiment Maskenpflicht» umgehend beendet werden müsse. Die Menschen würden sich nicht in den Einkaufsläden mit dem Coronavirus anstecken. Die Massnahmen Händedesinfektion und Abstandhalten hätten bisher sehr gut funktioniert und müssten verstärkt weitergeführt werden.

Gewerbler drohen mit Stellenverlusten

«Die Maskenpflicht ist geschäftsschädigend», schrieb der Gewerbeverband. Es stünden Arbeitsplätze auf dem Spiel. Der Verband rief den Solothurner Regierungsrat dazu auf, die Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Verkaufsräumen per sofort abzuschaffen.

Die Maskenpflicht im Kanton Solothurn gilt seit dem 3. September. Vorerst ist sie bis zum 31. Oktober befristet.