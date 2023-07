Chur: Frau überfällt Konditorei und bedroht Besitzerin

Das ist passiert

Das sagt die Ladenbesitzerin

«Sie ist mit dem Messer auf mich los», sagt die Ladenbesitzerin zu 20 Minuten. Als die Frau eintrat, rannte die Ladenbesitzerin zur Tür hinaus, wo es einem Gast gelang, die Tür zuzuhalten. In diesem Moment begab sich die Unbekannte nach hinten in den Laden und versuchte, in die Küche zu gelangen. Gleichzeitig alarmierte die Besitzerin die Polizei.

«Ich habe Angst bei der Arbeit», sagt die 46-Jährige. Auch junge Studentinnen helfen in ihrem Laden aus. «Ich kann die Mitarbeiterinnen nicht mehr alleine lassen und muss den Arbeitsplan anpassen», so die Frau weiter. Das Problem liege ihrer Meinung nach an der offenen Drogenszene in Chur. Die Drogen würden die Menschen schneller aggressiv machen und ihre Hemmschwellen verkleinern.