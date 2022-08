Basel: Ladendieb bei Festnahme mit Taser überwältigt

Der 41-jährige Venezolaner wurde am Donnerstagvormittag in einem Laden an der Inselstrasse bei einem Diebstahl erwischt und bedrohte das Personal mit einer Waffe.

Schon der Diebstahl am Vormittag verlief nicht plangemäss. Als der 41-jährige Venezolaner kurz nach 11.30 Uhr in einem Laden an der Inselstrasse in Basel von zwei Mitarbeitern ertappt wurde, zog er eine Waffe, bedrohte die beiden und ergriff die Flucht. Der Tatverdächtige konnte aber identifiziert werden.