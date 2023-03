St. Gallen: Dieb flüchtet, Hund spürt ihn auf

St. Gallen : Ladendieb glaubt sich in Sicherheit, doch dann übernimmt Jasper

In St. Gallen sind am Mittwoch der Polizei zwei Ladendiebe gemeldet worden. Einen hat Diensthund Jasper aufgespürt.

Am Mittwochmorgen, kurz nach 9.30 Uhr, erhielt die Stadtpolizei St. Gallen die Meldung über zwei geflüchtete Ladendiebe in der Innenstadt. Diese wurden von zwei Ladendetektiven von einem Einkaufszentrum aus bis zum roten Platz verfolgt. Dabei gelang es, einem Täter den Rucksack zu entreissen. Danach haben die Ladendetektive die Diebe aus den Augen verloren.

Parallel zu einer Nahfahndung übernahm Diensthund Jasper von der Stadtpolizei die Fährte. In einem Innenhof einer Überbauung konnte er einen der Diebe antreffen. Der Mann leistete den polizeilichen Anweisungen Folge und konnte durch die Patrouille in Handfesseln gelegt werden, wie die Stadtpolizei St. Gallen in einem Communiqué schreibt. Der 26-jährige Mann aus Eritrea wurde für die weitere Fallbearbeitung der Kantonspolizei St. Gallen übergeben.