«Ich bin todtraurig» : Lady Gaga betet nach Hundediebstahl für Rückkehr von Koji und Gustav

Während Popstar Lady Gaga in Europa weilt, wurde ihr Hundesitter in Los Angeles angeschossen und zwei ihrer Französischen Bulldoggen gestohlen. Die Sängerin hat eine Belohnung von 500 000 Dollar ausgesetzt.

Lady Gagas Hundesitter Ryan Fischer wurde am Mittwoch in Los Angeles überfallen.

Die Polizei in Los Angeles sucht nach zwei Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 25 Jahren. Der bei dem Vorfall verletzte Hundesitter, der in ein Krankenhaus gebracht wurde, befand sich nach Angaben der Behörde in stabilem Zustand. Der Strassenraub ereignete sich am Mittwochabend, als Fischer drei Französische Bulldoggen der Sängerin in Hollywood spazieren führte. Die Männer seien aus einem Auto gesprungen und hätten mit Waffengewalt die Herausgabe der Hunde gefordert. Der Hundesitter wehrte sich und wurde durch einen Schuss verletzt. Die Diebe entkamen mit zwei Hunden.