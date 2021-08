«Love For Sale» : Lady Gaga kündigt ihr zweites Album mit Tony Bennett an

Lady Gaga wird am 5. August wohl zum letzten Mal mit Tony Bennett auf der Bühne stehen. Fans dürfen sich trotzdem freuen: Die Beiden planen ein neues Album.

Lady Gaga hat eine Kostprobe ihres neuen Songs «I Get A Kick Out Of You» veröffentlicht.

Tony Bennett und die Popdiva Lady Gaga haben am 95. Geburtstag des Sängers ein zweites gemeinsames Album angekündigt. «Love For Sale» soll am 1. Oktober erscheinen, schrieb Lady Gaga am Dienstag auf Twitter. Dazu verlinkte sie eine Kostprobe des Songs «I Get A Kick Out Of You».