Kommenden Mittwoch wird Joe Biden (78) als 46. Präsident der USA vereidigt. Obwohl die Feierlichkeiten für seine Amtseinführung aufgrund der Covid-19-Pandemie in kleinerem Rahmen stattfinden, sollen zwei grosse Stars auftreten. So hat das zuständige Komitee am Donnerstag bekannt gegeben, dass Lady Gaga (34) an der Vereidigung von Biden als US-Präsident und Kamala Harris (56) als US-Vizepräsidentin die Nationalhymne «The Star Spangled Banner» singen wird.