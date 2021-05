Mit 19 Jahren - Lady Gaga spricht über ihre Schwangerschaft nach sexuellem Missbrauch

In der neuen Mental-Health-Serie «The Me You Can’t See» spricht Lady Gaga über ihre PTSD–Erkrankung und der Vergewaltigung, die der Diagnose zugrunde liegt.

1 / 8 In Prinz Harrys und Oprah Winfreys neuer Doku-Serie «The Me You Can’t See» spricht Lady Gaga (35) offen über die sexuelle Gewalt, die ihr in der Vergangenheit angetan wurde. Screenshot/AppleTV+ Bereits 2014 hat die Sängerin in einem Interview über die traumatischen Missbrauchserfahrungen gesprochen. Näher darauf ein, ging sie bisher aber nicht. Instagram/ladygaga «Ich war erst 19 Jahre alt und habe in der (Musik-)Branche gearbeitet. Ein Produzent verlangte von mir, dass ich mich ausziehe». Die Sängerin weigerte sich – dies führte zu dem furchtbaren Vorfall, der die Sängerin bis jetzt psychisch und physisch belastet. Screenshot/AppleTV+

Darum gehts Popstar Lady Gaga wurde im Alter von 19 Jahren sexuelle Gewalt angetan.

Das hat die heute 35-jährige Sängerin schon 2014 verraten.

Jetzt spricht sie in der neue AppleTV+-Doku-Serie von Prinz Harry (36) und Oprah Winfrey (67) erstmals ungeschön und offen über die Ereignisse.

Wegen des damaligen Vorfalls hat die Sängerin bis heute eine posttraumatische Belastungsstörung.

Vor mehr als 15 Jahren habe Sängerin Lady Gaga einen «totalen Nervenzusammenbruch» erlitten. Grund dafür war ein Musikproduzent, der ihr sexuelle Gewalt angetan und sie «schwanger an einer Strassenecke» abgesetzt habe. Das verriet die 35-jährige Sängerin nun im Rahmen der neuen AppleTV+ –Doku-Serie von Prinz Harry (36) und Oprah Winfrey (67), «The Me You Can’t See», die auf mentale Gesundheit und den Umgang mit psychischen Krankheiten aufmerksam machen soll.

Gaga, die mit bürgerlichem Namen Stefani Germanotta heisst (und in der Doku auch Stefani genannt wird), reflektiert: «Ich war erst 19 Jahre alt und habe in der (Musik-)Branche gearbeitet. Ein Produzent verlangte von mir, dass ich mich ausziehe». Als ihre Antwort «Nein» lautete, geschah jener furchtbare Akt, der die Sängerin wohl ein Leben lang begleiten wird. Er habe ihr angedroht, all ihre Musik zu verbrennen.

«Total psychotischen Zustand»»

Die Musikerin sei wie erstarrt gewesen, an vieles könne sie sich nicht einmal mehr erinnern. Während des Akts selbst habe sie sogar das Bewusstsein verloren. In den folgenden Jahren habe sie mentale und körperliche Beschwerden gehabt. Sie sei in einem «total psychotischen Zustand» und wochenlang krank gewesen. Zudem habe sie ständig erbrochen und sich «ohnmächtig» gefühlt. Der 20 Jahre ältere Produzent habe sie in sein Studio eingeschlossen und sie danach «schwanger» an einer Strassenecke in der Nähe ihres Elternhauses abgesetzt.

Der Vorfall habe bei Gaga tiefe psychische und körperliche Wunden hinterlassen, die bis heute andauern. Ein Psychiater habe einige Zeit danach eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Zum weiteren Verlauf ihrer Schwangerschaft oder ob es einen Abbruch gab, äusserte sich die Sängerin nicht.

2014 hat Lady Gaga das erste Mal über den traumatischen Missbrauchsvorfall gesprochen, den Namen des Musikproduzenten hat sie bis heute nie erwähnt. «Ich möchte diesen Menschen niemals wiedersehen», stellt sie im Interview klar.