Lady Gaga wird von der Finderin ihrer Hunde verklagt

Der Vorfall wurde von der Polizei in Los Angeles untersucht. Insgesamt wurden fünf Personen verhaftet.

Die Gewalttat passierte Ende Februar 2021 in Hollywood, Los Angeles.

Die Belohnung hat die 36-Jährige aber an die Finderin nie ausbezahlt, weil sie mit den Dieben verbandelt ist. Nun klagt diese gegen die Musikerin und fordert 1,5 Millionen Dollar.

Lady Gagas Hundesitter Ryan Fischer wurde im Februar 2021 in Los Angeles überfallen und angeschossen. Zwei der drei Französischen Bulldoggen wurden gestohlen.

Dass die Zahlung an Jennifer McBride ausstehend ist, hat laut dem US-Magazin TMZ.com allerdings einen triftigen Grund. So sagt die stellvertretende Bezirksstaatsanwältin von L.A. County, Michele Hanisee, gegenüber dem Nachrichtenportal, McBride habe gewusst, dass die Welpen gestohlen worden waren, als sie sie zurückbrachte. Ihre Absicht war es, die Belohnung zu erhalten. Ausserdem kannte sie die an der Schiesserei beteiligten Männer seit Jahren. Sie soll mit dem Vater einer der Männer zusammen gewesen sein, die für das Verbrechen verantwortlich waren.