Am Mittwochabend wurde Fischer in Los Angeles angeschossen und zwei der drei Hunde wurden gekidnappt.

Drama um Lady Gagas Hunde: Beim abendlichen Gassigehen am Mittwoch ist der Hundesitter des Popstars überfallen und angeschossen worden. Die Täter entführten danach die beiden Französischen Bulldoggen Koji and Gustav e , Miss Asia konnte entkommen. Hundesitter Ryan Fischer (30) wurde mit vier Schüssen an der Brust verletzt, er befindet sich ausser Lebensgefahr im Spital.

Es werden keine Fragen gestellt

Die Sängerin befindet sich derzeit in Rom. Die Nachrichtenagentur Adnkronos schrieb, sie sei am Mittwoch für Dreharbeiten zum neuen Film «Gucci» von Regisseur Ridley Scott nach Italien gereist. Als sie von der Entführung ihrer Lieblinge erfuhr, sei sie « extrem bestürzt » gewesen. Am Donnerstag bot sie eine Belohnung von 500 ’ 000 Dollar an, für diejenige Person, die Koji und Gustav e heil und gesund zu ihr zurückbrächten. « Ohne Fragen zu stellen » , versicherte die 34-Jährige. Sie hat extra dafür die Mailadresse KojiandGustav@gmail.com eingerichtet.