«Deine Babys sind zurück» : Lady Gagas Hundesitter meldet sich aus Krankenhaus

Er sei knapp dem Tod entgangen, schreibt Lady Gagas Hundesitter Ryan Fischer auf Instagram. Aber die «Familie ist wieder komplett».

Der Hundesitter von Lady Gaga hat sich nach einem brutalen Überfall, bei dem zwei Hunde der Sängerin geraubt worden waren, aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. Er sei knapp am Tod vorbeigekommen, schrieb Ryan Fischer am Montag in einem emotionalen Post auf Instagram zu Fotos aus dem Krankenbett. In einem der Bilder hat er Schläuche im Mund.