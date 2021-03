Wie das US-Portal «TMZ.com» berichtet, soll es neue Erkenntnisse in Lady Gagas Hundesitter-Tragödie geben. Ryan Fischer, dem Ende Februar in Hollywood beim Gassigehen mit den drei Französischen Bulldoggen des US-Superstars von zwei Unbekannten überfallen und in die Brust geschossen wurde, könnte gemäss Insiderinfos von «TZM.com» Opfer eines Gang-Initiierungs-Rituals geworden sein. Dieses Verbrechen häufe sich derzeit in der Gegend.