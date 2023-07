Zürich: Das sagt die Zürcher Politik zu den neuen Limmatschiffen

Grüne und SVP sind einer Meinung

«Alte Schiffe restaurieren»

Anders als Bätschmann, will FDP-Gemeindepräsident Sebastian Vogel, die neuen Schiffe schon wieder loswerden. «Wenn es möglich ist, sollte man Geld in die Hand nehmen und die alten Schiffe restaurieren.»

Die vergleichsweise günstige Touristenattraktion der Stadt Zürich nutzte Vogel oft, um Bekannten die Stadt näherzubringen. «Die neuen Schiffe brechen mir aber das Herz. Das ist ein Witz», so Vogel weiter. Er und viele andere Personen gingen in der Vergangenheit auf das Limmatschiff, um zu sehen, was die Stadt links und rechts vom Schiff zu bieten habe. «Was bei der Realisierung der Schiffe überlegt wurde, ist mir ein Rätsel. Es ist einfach nur schade», so Vogel.