Wermuth empört über Balkan-Bashing : «Lächerlich und dumm, diese Menschen jetzt zu Sündenböcken zu machen!»

In einem Post macht SP-Co-Chef Cédric Wermuth seinem Unmut Luft – über den ungeimpften Nati-Captain Xhaka, aber auch über SVP-Exponenten, die er als Treiber der Pandemie sieht.

1 / 4 Wermuth übt scharfe Kritik an der Schweizer Politik – und am Fussballverband. Adrian Moser/ Tamedia AG Die tiefe Impfrate in manchen Balkan-Ländern führt er auf den Mangel an Impfstoff zurück, den sich die reichen europäischen Nationen «gekrallt» hätten. Im Bild: Impfwillige registrieren sich in Pristina. AFP Für die Haltung des ungeimpften Nati-Captains Granit Xhaka (oben, im Bild mit Seferovic) hat er wenig Verständnis: Dieser begreife seine Vorbildrolle «nicht einmal ansatzweise.» Getty Images

Darum gehts Cédric Wermuth (35) teilt in einem Facebook-Post gegen Impfverweigerer aus. Für Xhaka & Co. hat er wenig Verständnis.

Er sieht aber nicht die Menschen aus dem Balkan, sondern vielmehr rechtsbürgerliche Politiker als Pandemie-Treiber.

Zudem habe die Schweizer Politik es versäumt, ausländische Arbeitskräfte ausreichend zu integrieren.

Cédric Wermuth ist der Kragen geplatzt: «Ja, ich bin mal wieder ziemlich empört. Muss man ab und zu sein», schreibt er in einem Post vom Freitagmorgen. «Wobei empört ist der falsche Begriff. Masslos enttäuscht trifft es eher. Lasst mich das in aller Deutlichkeit sagen (und bei aller verdammt berechtigten Kritik an der schamlosen Abzockerei der Pharma): Die Impfung ist der einzige Weg aus dieser Pandemie.»

Danach erwähnt er Nati-Captain Granit Xhaka: Es gebe «keinen guten Grund, sich nicht impfen zu lassen» – und dass das einer wie Xhaka nicht versteht und seine Vorbildrolle offenbar nicht mal ansatzweise begreift, lässt mich ziemlich schockiert zurück.»

Gegen Bashing in Richtung Balkan

Allerdings sei dies nicht der Punkt, den er ansprechen wolle. «Mir geht es hier darum, mich in aller Deutlichkeit gegen das absurde Bashing von Kosovar:innen und Nordmazedonier:innen zu wehren. Das empört mich. Es ist schlicht lächerlich und dumm, diese Menschen jetzt zu Sündenböcken der Pandemie machen zu wollen», schreibt Wermuth in gendergerechtem Deutsch. «Die fehlende Impfbereitschaft in dieser Community hat nix zu tun mit dem Geburtsort ihrer Eltern oder Grosseltern. Sondern sie ist die Folge einer krassen Klassengesellschaft», bilanziert er. «Es sind Menschen, die sich nicht neben ihrer Arbeit im Home Office mal kurz einloggen können, um einen Impftermin zu buchen, weil sie am Fliessband stehen und am Abend müde sind.» Und weiter: «Wenn man Menschen jahrelang nicht richtig integriert und bildet, muss man nachher nicht überrascht sein, wenn ihnen in der Krise die Instrumente fehlen, die Welt zu verstehen.»

Danach verteidigt er Länder wie den Kosovo und Nordmazedonien, wo es zwar zu wenig Geimpfte gebe, die Schuld dafür aber nicht bei den Menschen liege: «Nicht, weil die Menschen und die Regierungen dort impfskeptisch wären. Sondern weil sich die reichen Länder wie die Schweiz fast alle Impfstoffe gekrallt haben und sich - sorry - bis heute einen Dreck scheren um das, was die Pandemie in den armen Ländern des Kontinents und der Welt anrichtet.»

Schuldige in der Politik verortet

Wermuth spricht auch aus, wen er für das «sich abzeichnende Debakel» für verantwortlich hält: «Es war und sind nicht die Albaner:innen, die die Pandemiemassnahmen seit Monaten aktiv desavouieren, sondern es sind namentlich bekannte Leute: Aeschi, Matter, Martullo, Chiesa - die Spitze der SVP und die Teile des ehemaligen Freisinns und der politischen Mitte, die den ganzen «Coronadiktatur»-Mist seit Monaten verbreiten.»

Diese Politikerinnen und Politiker würden «die Pandemiebekämpfung wo immer möglich boykottieren, die ganze Fake-News-Maschine selber anheizen und seit Jahren die Investitionsrückstände im Gesundheitswesen verantworten.» Sie wollten «die Patentmonopole der Pharma schützen, weil halt die Steuergeschenke an Parteifreunde und Profite der Konzerne wichtiger waren.» Er wird deutlich: «Wenn ihr Schuldige wollt, dann sucht sie dort wo die politische Macht sitzt.»

Es sei sinnlos, Anlässe wie das Alba-Fest in Zürich zu verbieten – die «richtige Antwort» auf viele Ungeimpfte in der albanischen Community sei, «an diesem Kulturfestival mit dem Impfbus aufzukreuzen. Mit albanischen-schweizerischen Ärzt:innen, mit Menschen, die die Ängste ernst nehmen und die Fragen beantworten können», schreibt er. «Ich habs noch in den Ohren, wie uns Kantone und Wirtschaftskapitäne im Frühjahr versprochen hatten, dann ganz doll an der Impfkampagne mitzuarbeiten. Viel zu wenig ist passiert.» Danach bilanziert er mit einem an Che Guevara angelehnten Zitat: «Wir brauchen nicht einen Impfbus, sondern zwei, drei, vier, viele Impfbusse.»

Zum Ende des Posts kommt er auf das Thema Fussball zurück. Der Bund habe offenbar die Schweizer Herren-Fussballnationalmannschaft als Impfbotschafter gewinnen wollen, doch der Verband habe abgelehnt. «Weil das wegen der Verträge mit den Sponsoren nicht ginge. Mit Verlaub, aber was ist das für ein Land, in dem Sponsorenverträge die Bekämpfung einer globalen Pandemie behindern können?» Grotesker könne Kapitalismus nicht sein.

