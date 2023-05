Bolton: «Putin und Kim Jong Un halten Trump für einen Idioten»

«Trump hat den Eindruck, dass ausländische Staatschefs, besonders Kontrahenten, eine hohe Meinung von ihm haben», sagte der 74-Jährige am vergangenen Dienstag in einem CNN-Interview. «In Wahrheit ist genau das Gegenteil der Fall. Ich war mit ihm im selben Raum, wenn er sich mit besagten Staatschefs getroffen hat. Ich glaube, sie denken, dass er ein lächerlicher Idiot ist.»

Trump hätte den Angriff auf die Ukraine beschleunigt, nicht verhindert

Es ist nicht das erste Mal, dass der ehemalige Sicherheitsberater gegen seinen Ex-Chef schiesst. In seinem Enthüllungsbuch «The Room Where It Happened. A White House Memoir» gibt Bolton tiefe Einblicke in den Alltag mit Trump als Präsident. Trump reagierte darauf äusserst gereizt: Er nannte Bolton einen «Lügner», «Trottel» und ein «krankes Hündchen».