Dosiersystem – Gegen Shutdown – Schweizer Läden beschränken Zahl der Kunden

Die Schweiz ging am 18. Januar 2021 in den Shutdown.

Die Pandemie-Situation und die aktuelle Entwicklung rund um die Infektionen und steigenden Hospitalisierungen mit Covid-19 haben den Verband der Detailhandelsunternehmen in der Schweiz, Swiss Retail Federation, alarmiert. Der Verband befürchtet, dass es wieder zu einem Shutdown kommen könnte. Nun hat er freiwillig entschieden, «Eigenverantwortung zu übernehmen» und in den Läden wieder Quadratmeterbeschränkungen einzuführen.



Ziel der freiwilligen Selbstregulierung sei es, mit vereinten Kräften einen kantonalen Flickenteppich und rigidere Massnahmen bis hin zu einem Lockdown wie im Ausland zu verhindern, wie Swiss Retail Federation am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.