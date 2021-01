Recherchen der Tierschutzorganisation Peta zeigen, dass ein Kokosnussmilch-Riese nach wie vor Affen als Kokosnusspflücker einsetzt. Die Marke steht auch in Schweizer Regalen.

Affen-Zwangsarbeit : Läden bieten weiterhin Kokosmilch aus Affenarbeit an

Ermittler von Peta Asien haben erneut Affen gefunden, die auf Kokosnussfarmen angekettet waren. Peta

Darum gehts Vor einem Jahr deckte Peta Asien auf, dass thailändische Farmen Affen zum Pflücken von Kokosnüssen zwingen.

Dies führte auch in der Schweiz zu politischen Vorstössen.

Die Kokosmilchmarke Chaokoh bezieht ihre Kokosnüsse nach wie vor von solchen Farmen, wie erneute Ermittlungen von Peta zeigen.

Denner und Coop haben Kokosmilch der Marke immer noch im Angebot.

Die Grossverteiler stellen in Abrede, tierquälerisch erzeugte Produkte anzubieten.

Der Grossverteiler Denner preist in seinem Blog die Kokosmilch Chaokoh als «für Suppen optimal» an, «da sie nicht so dickflüssig ist». Doch hinter der Kokosmilch in der Tom-Kha-Gai-Suppe könnten grosse Qualen stecken.

Die Kokosmilchmarke Chaokoh, einer der grössten Produzenten Thailands, bezieht ihre Kokosnüsse nach wie vor von Farmen in Thailand, die Affen für das Pflücken von Kokosnüssen ausbeuten (siehe Box). Dies meldete die Tierschutzorganisation Peta am Donnerstag. Neben Denner verkaufen auch Coop und verschiedene Schweizer Online-Shops die Marke.

Entrissen und angekettet Viele Affen werden laut Berichten, die Peta vorliegen, ihren Familien und ihrem Zuhause in freier Natur als Babys illegal entrissen. Für den Einsatz als Kokosnussernter tragen sie harte Metallhalsbänder, die in den Hals einschneiden. Wenn sie nicht auf die Palmen klettern und Kokosnüsse ernten müssen, fristen sie ihr Dasein angebunden oder angekettet an vermüllten, trostlosen Plätzen.

Damit bilden die beiden Grossverteiler weltweit eine Ausnahme. 26 000 Läden weltweit haben die Produkte nämlich aus dem Regal genommen. Darunter auch Volg, Lidl und Familia. Sie haben mit thailändischen Kokosmilchmarken gebrochen, nachdem Peta Asien die Affen-Zwangsarbeit auf thailändischen Kokosnussfarmen aufgedeckt hatte. Nach der ersten Recherche von Peta Asien versicherte Chaokoh in einem Report, in ihren Zulieferbetrieben keinen einzigen Affen vorgefunden zu haben.

«Nun kehrten Ermittler der Organisation nach Thailand zurück und fanden erneut Affen, die auf Kokosnussfarmen angekettet waren», schreibt Peta. Von einem Mitarbeiter einer der überprüften Farmen hätten die Augenzeugen erfahren, dass der Betrieb die Marke Chaokoh mit Kokosnüssen beliefere, so die Organisation. Auch veröffentlichte sie ein Video (siehe oben), in dem Industrie-Insider erklären, dass Farmen die dort gefangen gehaltenen Affen bei Kontrollen versteckten. Manche würden auch Affen erwerben, ohne sie registrieren zu lassen.

Marke vermittle falschen Eindruck

«Einige Grossverteiler bieten Chaokoh immer noch an, da die Marke ihnen fälschlicherweise vermittelt, dass sie keine Affen für die Kokosernte ausbeuten», sagt Ilana Bollag, Campaignerin bei Peta Schweiz. Peta Schweiz mache bei den Lebensmittelunternehmen weiterhin Druck, die Produkte der Marke aus dem Sortiment zu nehmen. «Wir fordern, dass sie in ihren Produkten nachweisen, keine Lieferanten zu unterstützen, die Affen zum Pflücken von Kokosnussnüssen ausbeuten.»

Zudem bittet Peta die Konsumenten, ausschliesslich Kokosprodukte zu kaufen, die nicht unter Ausbeutung von Affen hergestellt wurden. Eine entsprechende Liste dazu finden Sie hier.

Sortimentsänderungen seien nicht geplant

Die Grossverteiler stellen in Abrede, tierquälerisch erzeugte Produkte anzubieten. Sie könnten gemäss Abklärungen mit ihrem Lieferanten nicht bestätigen, dass Chaokoh Kokosmilch von Farmen beziehe, die Affen einsetzten, sagt Coop-Mediensprecherin Melanie Grüter auf Anfrage. «In unserer Richtlinie für nachhaltige Beschaffung halten wir fest, dass Produkte, die auf tierquälerische Art gewonnen wurden, im gesamten Sortiment nicht zulässig sind.»



Sie könnten jedoch bestätigen, dass Peta mit Coop Kontakt aufgenommen habe, so Grüter. Coop stehe in engem Kontakt mit seinen Lieferanten. «Es werden unabhängige Audits vor Ort durchgeführt.» Sortimentsänderungen seien nicht geplant.

«Vorwürfe haben sich nicht erhärtet»

Ähnlich klingt es bei Denner. Mediensprecher Thomas Kaderli sagt: «Wir sind den Vorwürfen nachgegangen. Sie haben sich nicht erhärtet.» Der Hersteller habe umfangreiche Dokumentationen zur Verfügung gestellt und den Nachweis erbracht, dass keine Affen als Erntehelfer eingesetzt würden.

«Zudem hat er im Sommer 2020 die ‹Monkey Free›-Beschaffung des Rohstoffs ‹Kokosnüsse› durch Bureau Veritas (eine französischen Warenprüfgesellschaft, Anm. der. Red.) auditieren und zertifizieren lassen», so Kaderli. Es seien thailändische Plantagen und Farmen in fünf Provinzen auditiert sowie Mitarbeiter in der gesamten Lieferkette befragt worden. «Gemäss Hersteller werden diesbezüglich weitere Anstrengungen folgen, sobald sich die Covid-Situation entspannt.»

Sowohl die Lieferanten für Denners Eigenmarken als auch Hersteller der Markenprodukte im Sortiment könnten glaubhaft belegen, dass die Vorwürfe nicht zuträfen, sagt Kaderli. «Wir laden Peta ein, mitzuteilen, wo und wann welche Missstände dokumentiert wurden. Bislang haben wir diesbezüglich keine Anhaltspunkte.»