In Österreich und Deutschland gibt es sie schon. Jetzt werden Covid-19-Tests für Zuhause auch in der Schweiz eingeführt: A b dem 7. April sollen die Selbsttests zur Verfügung stehen, wie Gesundheitsminister Alain Berset gegenüber «SRF» bestätigt.

Anders als in den Nachbarländern sind die Tests hierzulande dann aber nur in der Apotheke erhältlich. Denn die Selbsttests können nur über die Krankenkassenkarte gratis bezogen werden. Das ist ausschliesslich in Apotheken oder Testzentren möglich, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt.