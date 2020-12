1 / 6 Am Samstag bildete sich beim Ryfflihof in Bern eine Warteschlange. 20min-Community Auch in der Migros Filiale Brügg war viel los. 20min-Community Ebenso in Dietlikon ZH am 12. Dezember. 20min-Community

Mit der Verschärfung der Corona-Massnahmen gilt ab Dienstag auch in den Einkaufsläden ein strengeres Regime: Die Detailhändler müssen nicht nur um 19 Uhr schliessen, es dürfen sich neu auch weniger Leute in den Filialen aufhalten. In Läden, die weniger als zwei Drittel ihres Umsatzes mit Lebensmitteln erwirtschaften, dürfen sich neu zwischen einer Person pro zehn Quadratmeter und einer Person pro zwanzig Quadratmeter befinden – je nach Gesamtfläche des Ladens. Bei Lebensmittelläden gilt weiter die 10-Quadratmeter-Regel.

Dabei zeigte sich bereits vor der Verschärfung, dass die Zutrittsbeschränkungen an gut frequentierten Orten zu langen Warteschlangen führten (siehe Bildstrecke).

Die Einschätzung von SVP-Jungpolitikerin Camille Lothe teilt auch der Discounter Lidl. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin: «Aus unserer Sicht wäre es sinnvoller, die Öffnungszeiten auszudehnen, damit sich die Kunden besser verteilen können.»

«Wartezeit wird zunehmen»

Laut Christa Markwalder, FDP-Nationalrätin und Präsidentin des Verbands Swiss Retail Federation, ist in den kommenden Tagen beim Einkaufen weiter Geduld angesagt. «Es ist absehbar, dass mit den strengeren Zutrittsbeschränkungen und den Festtagseinkäufen die Wartezeit noch zunehmen wird.» Denn für die grösseren Nicht-Lebensmittelläden bedeuteten die neuen Regeln eine Halbierung der Zahl an zugelassenen Kunden. Markwalder ist zuversichtlich, dass die Händler gerüstet sind.

«Natürlich hätten wir uns gewünscht, die Öffnungszeiten sowie die Sonntagsverkäufe beibehalten zu können», sagt Markwalder. Aus Sicht des Detailhandels hätte es mehr Sinn gemacht, länger offen zu halten, damit sich die Kunden besser verteilen könnten. Sie verstehe, dass die aktuelle Regelung nicht allen einleuchte. «Ursprünglich wollte der Bundesrat auch den Samstagsverkauf streichen. Im Moment sind wir deshalb froh, dass es keinen Lockdown für Läden gibt.»

Vorwärts schauen will jetzt auch die Migros: «Diese Regelung setzen wir um, und die Bewältigung des Weihnachtsgeschäftes hat absolute Priorität – zum Lamentieren bleibt keine Zeit», so Sprecher Marcel Schlatter.

Händler rüsten sich für den 24. Dezember

Von den neuen Massnahmen stark betroffen ist die Warenhauskette Manor. Dort geht man davon aus, dass die Öffnungszeiten am 24. Dezember «bis zum Schluss gut genutzt werden». Mit den strengen Kapazitätsbeschränkungen werde es sicher auch hie und da zu Warteschlangen kommen.

Auch wenn Lebensmittelläden weiterhin pro 10 Quadratmeter einen Kunden bedienen können, dürfte der Andrang in den kommenden Tagen gross bleiben. Denn weil vom 25. bis am 28. Dezember die Läden geschlossen bleiben, werden viele Kunden letzte Geschenke und den Grosseinkauf noch bis Heiligabend um 19 Uhr erledigen.



Detailhändler Coop, dessen Läden an Heiligabend teils um 16 Uhr schliessen, beteuert: «Coop verfügt über genügend Vorräte und ist gerüstet.» Um für eine bessere Verteilung zu sorgen, öffnen Coop-Filialen seit diesem Montag, wo immer möglich, bereits um sieben Uhr. Auf dasselbe Konzept mit früheren Öffnungszeiten ab sieben Uhr setzt Lidl.

Mehr im Wägeli als sonst

Hamsterkäufe hat es wegen der anstehenden Schliessungen ab dem 25. Dezember oder den Nachrichten über das mutierte Coronavirus in England nicht gegeben, stellt die Migros fest. «Was wir aber in den vergangenen Tagen merken, ist, dass die durchschnittlichen Warenkörbe stark erhöht sind. Der Aufruf, länger haltbare Produkte sowie Geschenke möglichst frühzeitig zu besorgen, dürfte also Früchte tragen», so Schlatter. Um wie viele Franken konkret sich der Warenkorb-Wert erhöht hat, legt Migros nicht offen.

