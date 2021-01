1 / 6 Ab Montag dürfen die Läden nur noch verkaufen, was das Bundesamt für Gesundheit als «Güter des täglichen Bedarfs» bezeichnet. TAMEDIA AG « Das entzieht sich jeder Logik », sagt Detailhändler Daniel Wagmann dazu. Für die neue Verkaufsregelung hat er kein Verständnis. zVg Kerzen oder Unterwäsche zählen laut BAG zu den Dingen des täglichen Gebrauchs. Glühbirnen oder Schuhe dagegen nicht . TAMEDIA AG

Darum gehts Die neuen Corona-Massnahmen, die ab Montag in Kraft treten, verwirren Ladenbesitzer.

Sie dürfen nur noch «Produkte für den täglichen Gebrauch» verkaufen. Weshalb da Parfüms dazu zählen, aber etwa Hosen nicht, verstehen viele nicht.

Das Bundesamt für Gesundheit sagt, die Liste sei «ein Kompromiss».

Es drohen absurde Situationen, warnt Christa Markwalder, Präsidentin der Swiss Retail Federation .

Der Entscheid des Bundesrates, dass Läden nur noch Dinge für den täglichen Gebrauch verkaufen dürfen, sorgt für viel Verwirrung. Das BAG listet in einem Anhang zur Corona-Verordnung auf, was verkauft werden darf, und was nicht. Da steht beispielsweise, dass Geschirr und Besteck sowie «Kochutensilien» verkauft werden dürfen. Auch Parfüm, Blumen und Gartenbedarf zählen laut BAG zu den Dingen des täglichen Gebrauchs. Kleider dagegen nicht – Socken und Unterhosen wiederum schon.

Daniel Wagmann, Besitzer eines Küchenladens im Kanton Solothurn, hat für diese Unklarheiten kein Verständnis: «Wieso soll eine Parfümerie offen haben dürfen, aber wir dürfen keine Glühbirnen verkaufen? Kerzen hingegen sind dann aber wieder okay. Das entzieht sich jeder Logik.» Für Wagmann ist klar: «Wenn der Bund schon einen Lockdown macht, dann richtig. So macht er es für uns Detailhändler im Non-Food-Bereich nur noch komplizierter und schwieriger.»

Förderalismus trägt zur Konfusion bei

BAG-Rechtsexperte Mike Schüpbach begründete die unterschiedlichen Regelungen am Point de Presse vom Donnerstag so: «Der Bundesrat hat diese in enger Absprache mit den Verbänden und den Kantonen beschlossen. Es ist ein Kompromiss. Das kann für gewisse Personen widersprüchlich sein.» Auch Patrick Mathys, Leiter Sektion Infektionskontrolle, räumte ein, dass das BAG diese Massnahmen nicht exakt auf ihre epidemiologische Wirksamkeit hin prüfen könne.

Erschwerend hinzu kommen für die Detailhändler teils föderalistische Regeln. So haben der Aargau und Solothurn die Läden schon Ende Dezember geschlossen und detaillierte Listen erstellt, was noch verkauft werden darf und was nicht. Diese müssen sie nun aufgrund der nationalen Verordnung revidieren: So waren «Kochutensilien» in Solothurn bisher verboten, nun sind sie wieder okay. Was genau darunter fällt, haben wiederum die Kantone zu entscheiden, die die Massnahmen umsetzen und kontrollieren.

«Es drohen absurde Situationen»

Christa Markwalder, FDP-Nationalrätin und Präsidentin der Swiss Retail Federation, ist mit dem Entscheid des Bundes unzufrieden: «Es drohen wieder absurde Situationen wie im Frühling. Damals wurde eines unserer Mitglieder verzeigt, weil es Basilikum im Töpfchen verkauft hat, was als verbotene Topfpflanze angesehen wurde. Basilikum im Beutel hingegen war ein erlaubtes Gewürz.» Die unklaren Vorgaben und eine gewisse «Willkür» bei der Auswahl der Produkte, die noch verkauft werden dürfen, sorgten auch jetzt wieder für Verwirrung und Unsicherheit – vom wirtschaftlichen Gesamtschaden und der Tatsache, dass sich Kunden und Personal in den Läden nicht anstecken, einmal abgesehen (siehe unten).

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands, führt weitere Beispiele an: «Läden, die Güter des täglichen Gebrauchs verkaufen, dürfen geöffnet sein, darunter fallen etwa Papier- und Schreibwaren.» Eine Papeterie dürfe also grundsätzlich geöffnet sein. «Doch Papeterien verkaufen heute meist mehr als nur Schreibwaren. Dürfen sie also geöffnet haben? Und was dürfen sie noch verkaufen? Gerade für Besitzer kleinerer Läden ist derzeit oft unklar, was sie noch dürfen, und was nicht. Auch bei den Kunden führt das zu Verwirrung.»

Die Blumenhändler freuts

Für Jonas Motschi vom Amt für Wirtschaft und Arbeit in Solothurn wird die Arbeit durch die BAG-Liste in der Verordnung auch nicht einfacher: «Die Vorgaben sind ziemlich grob. So ist schwierig abzuschätzen, was etwa alles unter den Begriff Babypflege fällt.» Motschi plädiert für eine detailliertere, schweizweit gültige Liste. «Das würde es auch für die Ladenbesitzer einfacher machen, die froh wären, wenn sie genau wüssten, was sie verkaufen dürfen und was nicht. So könnten Missverständnisse verhindert werden.» Beim BAG heisst es dazu, eine Präzisierung der Angaben sei derzeit nicht geplant. Bei Fragen sprächen sich der Bund und die Kantone ab, heisst es.

Es gibt aber auch Branchen, welche sich über die neue Verordnung freuen, etwa die Floristen: «Wir waren vom Entscheid, dass Blumen weiterhin verkauft werden dürfen, überrascht, aber er freut uns natürlich», sagt Ueli Graf, Blumenproduzent aus dem Kanton Zürich. Der erste Lockdown im Frühling habe gezeigt, dass das Bedürfnis nach Blumen sehr gross sein. «Das hat womöglich auch der Bundesrat gemerkt und erlaubt uns deshalb weiterhin, zu verkaufen. Wenn man viel zu Hause sein muss, nicht auswärts essen gehen kann und so weiter, können Blumen Freude bereiten.»