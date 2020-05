Erster Öffnungstag

Österreicher stürmen Shoppingcenter

Rund sieben Wochen mussten die Österreicher in Quarantäne ausharren. Am Samstag haben die ersten Shops wieder geöffnet und waren direkt mit einem Ansturm konfrontiert.

Der Ansturm ist riesig, wie hier in Wien.

In Österreich haben seit Samstag die Läden wieder geöffnet.

Am Samstag durften nach fast sieben Wochen Corona-Shutdown auch Einkaufszentren, Friseure sowie alle Geschäfte mit über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche in Österreich wieder aufmachen, darunter die grossen Elektrohändler, Modeketten, Möbelhäuser und Sportartikelhändler. Ein Blick in die Landeshauptstädte zeigt, wie gross der Ansturm war.