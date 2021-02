Läderach expandiert in den USA weiter . Instagram/Läderach.

Der belgische Schokoladenhersteller Godiva gibt alle seine Läden in Nordamerika auf. Dies hat die Firma vor Wochen verkündet. Darin hat der Schweizer Chocolatier Läderach seine Chance gesehen: Die Glarner übernehmen 34 Godiva-Filialen in den USA. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung am Montag. Bislang betrieb Läderach vier Shops in den USA. Mit der Übernahme setzt das Schweizer Unternehmen seine Expansion in den Vereinigten Staaten fort.

Welche Läden genau übernommen werden, will man noch nicht kommunizieren. Aber: «Wir werden Standorte dort übernehmen, von wo wir durch Online-Bestellungen wissen, dass unsere Schokolade eine hohe Nachfrage erfährt», sagt ein Sprecher der Firma zu 20 Minuten. Die Geschäfte sollen über die ganze USA verteilt sein. «Die neuen Läden sind die perfekte Gelegenheit, die Freude an frischer Schokolade aus der Schweiz mit Schokoladenliebhabern von Küste zu Küste zu teilen», freut sich CEO Johannes Läderach. Die bisherigen Teams, die für Godiva arbeiteten, werden übernommen. Die ganze Produktion erfolgt in der Schweiz. Mit der Expansion werden so auch Arbeitsplätze in Bilten geschaffen.