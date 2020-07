Payerne VD

Lämmer, Hühner und Schildkröten gestohlen – 22-Jähriger verhaftet

Im Kanton Waadt wurden zwischen 2017 und 2020 zahlreiche Tiere gestohlen. Die Polizei hat nun einen jungen Mann festgenommen.

Laut der Polizei gab der junge Mann zu, zwischen 2017 und 2020 zahlreiche Tiere in der Region gestohlen zu haben.

In der Zwischenzeit wurde ein 22-jähriger Schweizer verhaftet.

Wie die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, wurden zwischen 2017 und 2020 in Payerne VD zahlreiche Tiere als gestohlen gemeldet. (Symbolbild)

Im Februar meldete sich ein Bauer aus Payerne VD bei der Polizei, nachdem er 13 Mutterschafe und 13 Lämmer gekauft hatte. Daraufhin wurde der Verkäufer, ein 22-jähriger Schweizer, verhaftet. Wie die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, gab der junge Mann während der Befragung zu, zwischen 2017 und 2020 weitere Tiere in der Region gestohlen zu haben. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.