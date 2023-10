Ikea reagiert auf Schweiz-Schweden-Debatte

Gegenüber 20 Minuten sagt Sprecherin Stefanie Brehm: «Wir mussten über das Video schmunzeln – und wollten an einem Beispiel aufzeigen, dass bei IKEA beide Welten zusammenkommen, und man sich nicht zwingend entscheiden muss. Denn seit wir vor 50 Jahren in die Schweiz gekommen sind, vereinen wir Einflüsse und Traditionen aus beiden Ländern.»

Diese Woche veröffentlichte der schwedische Tourismusverband ein Video, das die Unterschiede zwischen der Schweiz und Schweden aufzeigt. So soll klargemacht werden, dass es sich um zwei unterschiedliche Länder handelt. Im Video, welches mit einem Augenzwinkern zu verstehen ist, wird zum Beispiel gesagt: «LSD geht an die Schweiz, ihr habts erfunden, und Schweden hat die Nordlichter, das hat auch was Surreales.»