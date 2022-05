Abstimmung in St. Gallen : Längere Öffnungszeiten und Sonntagsverkauf – «Dafür gibt es Tankstellen» 

Darum stimmt die Stadt St. Gallen am 15. Mai über die Ladenöffnungszeiten in der St. Galler Innenstadt ab.

Falls beides abgelehnt wird, bleibt es bei den aktuellen erweiterten Öffnungszeiten in der Innenstadt.

Mit dem Gegenvorschlag würde der Entscheid, dass Läden am Sonntag geöffnet haben dürfen, rückgängig gemacht werden.

Die Initiative will, dass der Stadtrat in solchen Entscheidungen eingeschränkt wird und das Stadtparlament neu darüber entscheidet.

Am 15. Mai stimmt St. Gallen über die Ladenöffnungszeiten ab.

Der Stadtrat beschloss im Juni 2020 eine Regelung für erweiterte Öffnungszeiten für Geschäfte in der St. Galler Innenstadt: Geschäfte dürfen von Montag bis Samstag von sechs bis 20 Uhr geöffnet sein und sonntags von zehn bis 17 Uhr.

SP lancierte Initiative

Damit waren nicht alle einverstanden. Die Initiative der SP «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St. Gallen» möchte, dass der Stadtrat in solchen Entscheidungen eingeschränkt wird. Neu soll dies das Stadtparlament entscheiden. Bis zu einem solchen Entscheid würden wiederum die kantonalen Regelungen gelten: Unter der Woche dürfen Läden von sechs bis 19 Uhr geöffnet haben, samstags von sechs bis 17 Uhr und sonntags gar nicht.

Eine Geschäftsprüfungskommission hat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Wird dieser Gegenvorschlag an der Urne angenommen, würde der Entscheid, dass Läden am Sonntag geöffnet haben dürfen, rückgängig gemacht werden. Die erweiterten Öffnungszeiten von Montag bis Samstag würden bestehen bleiben.

Die Abstimmenden müssen ausserdem über die Stichfrage «Soll die Initiative oder der Gegenvorschlag» in Kraft treten abstimmen. Diese entscheidet, welcher Fall umgesetzt wird, wenn sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag des Stadtparlaments angenommen werden sollten. Wenn sowohl die Initiative als auch der Gegenvorschlag abgelehnt werden, bleibt es bei den erweiterten Öffnungszeiten in der Innenstadt.

Das meinen Ladenbesitzer dazu

Eine Filialleiterin eines kleinen Ladens in der Innenstadt versteht beide Seiten. «Ich muss mich zuerst nochmals etwas einlesen und schauen, welche Seite für mich überwiegt», sagt die 31-Jährige. Das letzte Jahr habe ihr aber gezeigt, dass sich der Sonntagsverkauf gar nicht so lohnt.

Der Inhaber der «D Chäsi Spitalgasse» ist der Meinung, dass Öffnungszeiten unter der Woche bis 19 Uhr reichen. «Für spätere Einkäufe gibt es schliesslich auch noch Tankstellen», sagt Philipp Müller. Die Sonntagsverkäufe in der Weihnachtszeit findet er super. «Ich möchte jedoch nicht, dass der Sonntagsverkauf das ganze Jahr über eingeführt wird», so Müller.

Das finden Passanten

Die 18-jährige Passantin Amira Baumgartner ist sich noch nicht ganz schlüssig. «Ich bin eigentlich zufrieden, wie es jetzt ist», sagt sie. Über die langen Öffnungszeiten am Donnerstagabend sei sie jeweils froh. Den Sonntagsverkauf habe sie jedoch noch nie wirklich genutzt. Die 19-jährige Sira Keller ergänzt: «Ich kann mir vorstellen, dass es für Angestellte im Detailhandel nicht so angenehm ist, abends so lange zu arbeiten.» Auch wenn dies für Arbeitgeber profitabel sei.