«Sie holen Anlauf, um zu sehen, wie viel Lärm möglich ist»

Fleissigster Blitzer

Fest installierte Blitzer gibt es drei im Kanton St. Gallen: in Mörschwil, Altstätten und Rapperswil-Jona. Der fleissigste unter ihnen war 2019 jener in Altstätten an der Stossstrasse, hier wurden 4663 Fahrzeuge mit zu hohem Tempo gemessen. Danach folgt die Anlage in Jona auf der Rütistrasse mit 2597 geblitzten Fahrzeugen und schliesslich die Anlage in Mörschwil auf der A 1.1 bei Meggenhus mit 135. Das schnellste Fahrzeug wurde in Altstätten mit 111 km/h gemessen, erlaubt wären an jener Stelle 50 km/h.