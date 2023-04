Kylie Jenner soll Timothée Chalamet daten – «Eine lässige Romanze»

1 / 6 Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet sollen sich daten. Dies bestätigte ein Insider gegenüber «Entertainment Tonight». WireImage Allerdings sei es eine «lockere Romanze», wie die Quelle weiter berichtet. WireImage «Es ist noch nichts Ernstes, aber Kylie geniesst es, mit Timothée abzuhängen und zu sehen, wohin es führt», meint die vertraute Person. FilmMagic

Darum gehts Seit Wochen halten sich Gerüchte, dass Kylie Jenner und Schauspieler Timothée Chalamet ein Paar seien.

Nun bestätigt eine Quelle, dass die beiden Promis sich tatsächlich daten. Es handle sich allerdings noch um eine «lockere Romanze».

Weiter soll es die zweifache Mama langsam angehen wollen, da der Schauspieler eigentlich gar nicht ihr Typ sei.

Erst kürzlich wurde das Auto von Kylie Jenner in Beverly Hills vor dem Haus von Schauspieler Timothée Chalamet gesichtet. Seither sind Gerüchte um eine Liebelei zwischen dem Reality-Star und dem 27-jährigen Schauspieler im Umlauf. Nun bestätigt ein Insider gegenüber dem US-Magazin «Entertainment Tonight», dass Kylie und Timothée tatsächlich was am Laufen haben. Allerdings sei es eine «lockere Romanze», wie die Quelle weiter ausführt.

«Es ist noch nichts Ernstes, aber Kylie geniesst es, mit Timothée abzuhängen und zu sehen, wohin es führt», meint die vertraute Person. So gefalle Kylie die Turtelei mit dem «Call Me by Your Name»-Star. Besonders weil es sich «ganz anders anfühlt, als ihre früheren Beziehungen». Dies könnte daran liegen, dass der Hollywoodstar sich von ihren sonstigen Partnern unterscheide und gar nicht ihrem Typ entspreche. Deshalb wolle die 25-Jährige sehen, wohin sich die Liaison entwickle.

Kylie geht am Coachella auf Abstand

Dass Kylie die Liaison diskret angehen wolle, zeige sich auch durch ihren Besuch des Coachella-Festivals. Beide waren vor Ort – allerdings getrennt. So traf die jüngste des Kardashian-Jenner-Clans dort den neuen Freund ihrer Schwester Kendall Jenner (27), Rapper und Sänger Bad Bunny (29), der am Freitagabend seine Headliner-Show am Musikfest spielte. «Kylie entschied, dass sie bei Coachella nichts mit Timothée öffentlich machen wollte», erklärt der Insider das getrennte Auftreten der beiden Promis.

Wie es zum Kennenlernen der beiden gekommen ist, ist unbekannt. Zu vermuten ist allerdings, dass Kendall ihre Finger im Spiel hatte. Sie und Timothée seien seit längerem gute Freunde.

Trennung von Travis Scott vergangenen Januar

Die neue Liebelei von Kylie kommt nach dem Liebes-Aus von Ex-Freund Travis Scott (31) im Januar. Allerdings ist fraglich, ob es bei der Trennung bleibt. So gehen die beiden Stars nicht zum ersten Mal getrennte Wege. Immer wieder war es in der Vergangenheit zwischen ihnen aus, um kurz darauf wieder zusammenzufinden. Kylie und Travis haben zwei gemeinsame Kinder: Tochter Stormi (5) und den einjährigen Sohn Aire. Zuvor war Kylie mit dem Rapper Asap Rocky (34) liiert. Dieser ist heute mit Popstar Rihanna (35) zusammen und erwartet mit ihr sein zweites Kind.