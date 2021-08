Nach Vorwurf von Haushälterin - Lässt Britney ihre Hunde verwahrlosen?

Jetzt ist klar, was der Grund für den Zoff zwischen Britney und ihrer Angestellten war: Es ging um das Wohl von Britneys Hunden. Gemäss TMZ.com war die Haushälterin, deren Name nicht bekannt ist, in grosser Sorge um die Tiere. Britneys Hundesitterin habe die Hunde vor ungefähr zwei Wochen von sich aus zum Tierarzt gebracht, weil deren gesundheitlicher Zustand so schlecht gewesen sei. Ein Tier sei zu diesem Zeitpunkt sogar schon «halb tot» gewesen, so eine Quelle der Nachrichtenseite.