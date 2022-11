Als Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) am 2. November ihren Rücktritt bekannt gab, änderte sich die Ausgangslage nochmals komplett. SVP-Finanzminister Ueli Maurer hatte schon Ende September seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Damit besetzt das Parlament am 7. Dezember zwei Sitze neu.

Die Präsidien von SP-Fraktion und -Partei sagten unmittelbar nach Sommarugas Rücktritt, dass sie für die Nachfolge ein reines Frauen-Ticket präsentieren wollen. Das sorgte für Kritik in- und ausserhalb der SP. Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch wehrte sich aktiv dagegen und kündigte am 8. November seine Bundesratskandidatur an.