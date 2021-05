Reiswasser für die Haare - Lässt dieser Trick deine Haare schneller und schöner wachsen?

DIY-Treatment aus China

Das DIY-Schönheitselixier stammt aus Asien und soll dort schon seit Jahrhunderten angewendet werden. Seinen Ursprung habe das Treatment im kleinen Dorf Huangluo in Südchina, wo die Frauen angeblich die längsten Haare der Welt haben sollen – bis zu zwei Meter lang lassen sie ihre Mähnen wachsen. Leider gibt es noch keine wissenschaftlichen Studien, die belegen, ob Reiswasser die Haare wirklich länger wachsen lässt. Die Frauen in Huangluo schwören dennoch darauf.

Du willst den Trend zu Hause ausprobieren? Das geht ganz easy: Spüle den Reis zunächst gut ab, gib ihn in ein Gefäss und bedecke ihn mit Wasser. Lass das Ganze rund 24 Stunden einwirken, siebe den Reis daraufhin ab und verwende das aufgefangene Wasser als Spülung nach dem Shampoonieren. Du kannst das Reiswasser auch eine Stunde lang als Maske einwirken lassen, bevor du es wieder gut abspülst. Am besten, du wendest das Treatment rund einmal in der Woche an, um dein Haar mit den pflegenden Inhaltsstoffen zu versorgen.