Aufruf - Lässt du dich impfen?

Bist du jung und würdest du dich gerne impfen lassen, kannst es aber etwa aus medizinischen Gründen nicht? Hast du deswegen Angst vor einer Zweiklassengesellschaft? Bist du per se gegen Impfungen oder willst du noch etwas warten, bis du dich gegen das Coronavirus impfen lässt? Gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dir davon abraten? Oder hast du bereits deine Impfung erhalten? Was sind deine Gründe fürs Impfen gegen Corona, was spricht deiner Meinung nach dagegen?