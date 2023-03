Riesenslalom Soldeu live: Siegt Lara Gut-Behrami?

Die routinierte Französin könnte heute das letzte Mal am Start eines Weltcup-Rennen stehen. Es gibt doch einige Anzeichen, dass Worley nach dieser Saison zurücktreten wird. In dieser Saison fehlt ihr der Podestplatz noch. Gelingt ihr dies heute? Oben hält Worley zwar gut mit der Führenden mit, verliert aber in der Folge viel Zeit und klassiert sich mit über einer Sekunde Rückstand auf Zwischenrang 4.