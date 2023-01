Slalom Spindlermühle: «Hätte mehr gekonnt» – Holdener braucht Aufholjagd fürs Podest

Wer kann Überfliegerin Mikaela Shiffrin stoppen? Diese Frage stellte sich vor dem ersten Lauf des ersten Slaloms in Spindlermühle. Die Schweizerin Wendy Holdener zeigte in dieser Saison bereits, dass sie die Qualität dazu hat. Doch am Samstag wird sie nicht die Spielverderberin geben. Zu viel Zeit verlor sie auf die Bestzeit – natürlich aufgestellt von Shiffrin. Ums Podest könnte die Schwyzerin jedoch noch mitreden. Auf Petra Vlhova (3.) beträgt der Rückstand etwas mehr als eine halbe Sekunde.

Holdener meinte im Zielraum gegenüber SRF: «Ich hätte mehr gekonnt. Im untersten Teil war es zu wenig. Ich versuche die Dinge, die mir nicht gefallen haben, im zweiten Lauf zu ändern.» Ganz anders war die Gefühlslage bei Shiffrin: «Am Ende muss man einfach aggressiv fahren. Ich bin sehr happy mit dem Lauf.»

Michelle Gisin zeigte derweil einen sehr soliden Lauf, liess sich im Zielraum feiern. Sie wird im zweiten Durchgang um einen Top-10-Platz kämpfen. Camille Rast verlor etwas zu viel Zeit für eine Topplatzierung, der zweite Lauf war aber nie in Gefahr. Einen guten Auftritt hohen Startnummern zeigten ausserdem Elena Stoffel und Nicole Good. Sie werden den zweiten Lauf um 12.30 Uhr ebenfalls absolvieren. Ganz im Gegenteil zu Aline Danioth, die einfädelte und sich verabschiedete.