Für die Schweizerin war dies gleichbedeutend mit dem vierten Podestplatz in Serie, wobei sie stets mit dem ersten und dem zweiten Rang abwechselte und nie Dritte wurde. Zweimal Zweite im Riesenslalom und Abfahrt und zweimal Erste im Super-G. In dieser Disziplin ist Gut-Behrami bislang sowieso das Mass aller Dinge. Wir sind gespannt, was sie heute wieder in den Schnee zaubert.