Am Sonntagabend erreichte den Skisport, insbesondere den italienischen, noch eine Hiobsbotschaft. Die Abfahrtsdominatorin Sofia Goggia verletzte sich am freien Sonntag auf einer Fahrt in Garmisch am Knie und wird dadurch nicht nur die Saison beenden müssen, sondern auch die Heim-WM in Cortina d'Ampezzo verpassen. Im Super-G zeigte die 28-Jährige aus Bergamo ebenfalls schon ansprechende Leistungen.