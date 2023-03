Am Dienstag hat er eine Plattform für «Notrechtbetroffene» online gestellt. Mit einer Cloud-Lösung für smarte Dokumente will er die Klagen weitgehend automatisieren. Damit könne er für die Kleinanleger die Anwaltskosten eliminieren.

Klagen könne jeder, sagt Peter V. Kunz, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Bern, gegenüber 20 Minuten. Nur: Für Kleinanleger lohne sich das nicht, weil die Kosten viel zu hoch seien. «Die Eidgenossenschaft hat sich angreifbar für Klagen von Grossaktionären gemacht, Kleinanleger werden aber wohl die Faust im Sack machen müssen », kommt Kunz zum Schluss. Vielleicht irrt er. Der Baselbieter Anwalt und Zivilgerichtspräsident Perica Grasarevic tritt an, das Gegenteil zu beweisen.

Automatisierung soll Anwaltskosten eliminieren

Am Dienstag hat er mit seinem Geschäftspartner Gordon Mickel eine Plattform für «Notrechtbetroffene» online gestellt. Der IT-affine Anwalt sagt: «Der Sachverhalt eignet sich perfekt für eine vollständige Automatisierung. Unzählige Personen sind gleich betroffen.» Technisch sei das sowieso möglich und der geringe Streitwert für die Betroffenen sogar noch von Vorteil, so Grasarevic. Denn: je tiefer der Streitwert, desto tiefer die Gerichtskosten im Falle einer Niederlage. Das einzige Problem seien die unverhältnismässigen Anwaltskosten. «Diese eliminieren wir», verspricht er.

Aus Eigeninteresse wird Grasarevic die nötigen Briefschaften und Rechtsschriften für seine Klage in der Freizeit verfassen und über seine Plattform allen anderen klagewilligen Kleinaktionären zur Verfügung stellen. Jeder könne diese dann für seinen eigenen Fall nutzen. Der Anwalt arbeitet mit einer Cloud-basierten Plattform für smarte Dokumente und Verträge, mit der auch die Kanzlei arbeitet, für die er tätig ist. Der Clou: So kann jeder Betroffene die Dokumente auf seinen individuellen Fall anpassen und wäre in der Lage, sich vor Gericht selbst zu vertreten. Wer dennoch anwaltlichen Beistand möchte, hat immerhin schon die ganze Vorarbeit erledigt und kann so die Anwaltskosten massiv senken.