Super-League-Konferenz – Kasami stürmt für den FCB – Besio scheitert erstmals

Zum bereits dritten Mal beginnt Paolo Tramezzani eine Amtszeit im Wallis. Der 51-jährige Italiener war schon zweimal Trainer der Sittener für jeweils allerdings nur ganz kurze Zeit. Dieses Mal, so Tramezzani, will er deutlich länger an der Seitenlinie verweilen. Er nimmt gegen Basel insgesamt vier Veränderungen vor. So darf etwa Goalie Fickentscher seit längerem wieder mal in der Liga beginnen.