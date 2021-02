Wildtier auf der Terrasse : Lässt sich der zutrauliche Hirsch nicht vertreiben, droht ihm der Tod

Das Video eines Rothirsches auf der Veranda eines Walliser Hauses entzückt das Internet. Das Dorf leidet jedoch unter der verlorenen Menschenscheu des Stieres. Wildhüter versuchen, das Tier aus dem Dorf zu verjagen.

Der besondere Gast ist auch ein ungebetener Gast: Der Rothirsch auf der Veranda. Facebook

Darum gehts Ein Hirsch im Oberwallis hat die Angst vor Menschen gänzlich verloren.

Weil Futter knapp ist, sucht er dies im Dorf Ausserbinn – auch tagsüber.

Laut dem Wildhüter kann dies zu gefährlichen Konfrontationen mit Menschen führen.

Derzeit wird versucht, das Tier aus dem Dorf zu vertreiben. Als letztes Mittel droht der Abschuss.

Das imposante Video eines Rothirschen der in einer Siedlung auf Nahrungssuche ist, hat die Schweiz in seinen Bann gezogen. Dahinter verbirgt sich jedoch eine Problematik. Wie der «Walliser Bote» berichtet, ereignete sich die Szene in Ausserbinn VS. Auch wenn es laut dem zuständigen Wildhüter Stefan Imhof nicht aussergewöhnlich sei, dass Wildtiere wegen des vielen Schnees im Dorf auf Futtersuche gehen, würde sich der Stier unnatürlich verhalten. Für das Dorf stelle er ein Problem dar: «Viele Bewohner haben sogar Angst, rauszugehen.»

Der Hirsch zeigt keine Scheu mehr vor den Menschen: Während er zunächst nur nachts durch Ausserbinn zog, streift das Tier nun auch tagsüber angstfrei durch Siedlungen. Wie der Walliser Bote schreibt, gestaltet es sich für die Bevölkerung schwierig, dem grossen Männchen in den Gassen auszuweichen. Erschwerend kommt hinzu, dass es sich beim Tier um ein älteres Exemplar handelt: «Ältere Hirsche sind frecher», sagt Imhof. Der Hirsch müsse wieder lernen, dass der Mensch sein Feind sei.

Ein Hirsch beisst nicht, aber…

Imhof erinnert sich an eine Problematik in Bellwald: Vor Jahren wurden dort Füchse von der Dorfbevölkerung mit Katzennahrung gefüttert. Füchse fingen schliesslich an, Menschen zu beissen. Hirsche würden eine immense Kraft besitzen und seien somit gefährlich. «Ein Geweih kann schlimme Verletzungen verursachen», so Imhof.

In Ausserbin wurde darum versucht, den Hirsch zu verscheuchen – und zwar für immer: «Wir werden ihn so lange vertreiben, bis er merkt, dass er hier nichts verloren hat.» Wenn sich das Tier nicht vom Dorf fernhalten lässt, müssen laut Imhof andere Massnahmen in Erwägung gezogen werden: «Den Hirsch zu erschiessen, ist die allerletzte Option.» Doch die Sicherheit der Leute gehe vor.