Super League live: YB – Sion

David Bettoni heisst der neue Mann an der Seitenlinie der Walliser – der ehemalige Assistenzcoach von Zinédine Zidane bei Real Madrid. Seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs im neuen Jahr hatten die Walliser vier Mal verloren und drei Mal einen Punkt geholt. Am vergangenen Wochenende erreichte Sion zu Hause gegen Lugano lediglich ein 1:1. Nun brauchte es also einen Wechsel.