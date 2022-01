Jordan Siebatcheu traf zum Abschluss der Vorrunde in Lugano gleich vier Mal. blue

Darum gehts Vor dem Rückrundenstart hat YB ein Luxuproblem: Zu viele Stürmer.

Ob der Titelverteidiger noch einen Offensivspieler abgibt, bleibt offen.

Serie-A-Club Venezia ist an Jordan Siebatcheu interessiert.

«Ich möchte meinem Italienisch-Lehrer danken», sagte Christoph Spycher (43) am Dienstag im Rahmen der YP-Pressekonferenz zum Rückrundenauftakt. Der Sportchef der Berner sei zwar nie ein besonders guter Schüler gewesen, die vielen Transfergerüchte um seine Spieler aus Italien habe er aber immerhin verstanden. Nach den Abgängen von Rechtsverteidiger Silvan Hefti (Genoa) und Mittelfeldspieler Michel Aebischer (Bologna) ist zuletzte die YB-Offensivabteilung in den Fokus der italienischen Gerüchteküche gerückt.

Konkret: Aufsteiger Venezia soll Interesse an Jordan Siebatcheu (25) haben. Dies ist in verschiedenen italienischen Medien zu vernehmen – aber auch aus den USA, dem gemeinsamen Herkunftslandes des Stürmers und Venezia-Besitzer Duncan Niederauer (63). Auch bei Genoa sei der 16-fache Torschütze der laufenden Spielzeit auf der Wunschliste. Jean-Pierre Nsame (28) ist zuletzt mit einem Wechsel zu Serie-A-Schlusslicht Salernitana in Verbindung gebracht worden, hat diesen aber selbst auf Twitter dementiert.

1 / 7 Verkauft YB-Sportchef Christoph Spycher noch einen Stürmer? Claudio De Capitani/freshfocus Jean-Pierre Nsame dürfte bald wieder für YB auf dem Platz stehen. Urs Lindt/freshfocus Jordan Siebatcheu spielte eine gute Vorrunde. freshfocus

Vergleichsweise lockere Rückrunde

Viel Werweissen, viel Vermutung. Fakt ist aber: YB hat nach einer stressigen Vorrunde mit 33 Pflichtspielen und mehreren Nati-Pausen hat YB eine vergleichsweise entspannte Rückrunde vor sich. Denn nach dem Aus im Cup und in der Champions League kann sich YB voll und ganz auf die Mission Titelverteidigung in der Super League konzentrieren. Heisst: 18 Spiele – und nur eine Nati-Pause. «Die Belastung ist anders», schaute Spycher voraus, «wir brauchen nicht das gleiche Kader.»

Trotzdem ist der aktuell Tabellendritte in der Offensive besser aufgestellt als noch im Herbst: Mit Jean-Pierre Nsame ist der Liga-Topscorer der vergangen beiden Jahre nach einer langwierigen Achillessehnen-Verletzung bald wieder einsatzfähig. Laut Trainer David Wagner (50) habe der Kameruner in der Vorbereitung das volle Programm mitmachen können. Seine ersten Super-League-Minuten in dieser Saison seien eine Frage der Zeit.

Sechs Stürmer für 18 Spiele

Zudem ist am Dienstag auch der zwischenzeitlich verletzte Wifried Kanga (12 Saisontore) wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen – und Joël Monteiro (22) habe sich mit in der Vorbereitungen mit guten Leistungen aufdrängen können. Heisst: Für die 18 Spiele in der Rückrunde kann YB auf sechs Stürmer zurückgreifen, denn auch Felix Mambimbi und Meschack Elia können in der Spitze eingesetzt werden. «Wir sind sehr gut aufgestellt», schätzte Spycher ein. «Der Konkurrenzkampf soll Energie freisetzen», hofft Wagner.

Es drängt sich die Frage auf: Gibt YB tatsächlich noch einen Stürmer ab? Spycher: «Wir werden sehen, was noch kommt.» Man sei gut vorbereitet auf verschiedene Szenarien, so der 47-fache Nationalspieler. Spycher weiter: «Wir haben das Heft des Handelns in der Hand. Das internationale Transferfenster ist noch bis am 31. Januar geöffnet. YB startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen Lugano in die Rückrunde (20.30 Uhr).

