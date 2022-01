«Lästig ist er schon, immer gewinnt er»: Alle staunen über Marco Odermatt

Sie hoffen, dass er in Zukunft nicht auch noch Slalom fährt.

Der Schweizer Überfahrer Marco Odermatt gewinnt in Wengen überlegen den Super-G.

Sensationell! Anders kann man es kaum beschreiben, was Marco Odermatt derzeit leistet. Der 24-Jährige ist aktuell klar der beste Skirennfahrer der Welt. Das zeigt auch ein Blick auf den Gesamtweltcup, dort führt der Nidwaldner mit 945 Punkten – und fast 400 Zählern Vorsprung! Odermatt ist nach seinem Coup beim ersten Super-G in Wengen seit 28 Jahren entsprechend glücklich: «Dass ich hier bei diesem Super-G gewinnen kann, der eigentlich eher für die Abfahrtsspezialisten gemacht ist, ist ganz schön. Vor allem, weil die Rennen in Wengen zu den grössten Klassikern im Skisport gehören.» Dass er gewinnt, war selbst für ihn überraschend.