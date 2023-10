Lästige Insekte: Gibt es bald eine Bettwanzen-Plage in der Schweiz?

In Frankreich herrscht eine Bettwanzen-Psychose, in Grossbritannien befürchtet man, dass die Viecher die Insel erreicht haben. Wie lange geht es, bis Bettwanzen im Schweizer ÖV herumkrabbeln?

Da die Angst vor einer Bettwanzen-Plage zu gross ist, trauen sich Engländerinnen und Engländer in der U-Bahn nicht mehr, sich hinzusetzen. Tiktok

Darum gehts Bettwanzen krabbeln im TGV und in der Londoner U-Bahn herum.

Schwappt die Plage bald in die Schweiz über?

Zwei Schädlingsexperten geben Antwort.

Wie lange bleiben die Bettwanzen noch ennet der Grenze? Vergangene Woche wurden die Schädlinge bei einer Reinigung im Terminal 4 des Flughafens Orly in Paris festgestellt, von dort fliegen täglich Maschinen nach Genf. Laut dem Sender «Europe 1» waren die Insekten in Räumen der Flughafenpolizei entdeckt worden, nachdem mindestens zwei Beamte, die im Abflugterminal arbeiten, Bettwanzenbisse am Handgelenk und am Hals bemerkten.

Auch auf dem Gelände des Flughafens Roissy wurden Bettwanzen entdeckt, ein Wartebereich des Flughafens Paris Charles de Gaulle musste kürzlich nach einem schweren Insektenbefall sogar gesperrt werden, schreibt das Portal «Air-Journal».

Nebst Flugzeugen könnten die kleinen Viecher aber auch in TGV-Zügen in die Schweiz kommen. Dass diese gerne mit dem Zug reisen, zeigen die jüngsten Aufnahmen aus London, welche angeblich Bettwanzen auf Sitzen in einer U-Bahn zeigen. 20 Minuten hat bei Experten nachgefragt: Wie schätzen sie die Gefahr einer Insekteninvasion in der Schweiz ein? Und was kannst du tun, um das zu verhindern?

Wie akut ist die Gefahr?

Laut Jürg Ryffel des Zürcher Schädlingsbekämpfung-Unternehmens Insektol besteht das Bettwanzen-Problem schon lange. «Es wird je nach Land mehr oder weniger offen damit umgegangen», meint er. Anfragen von besorgten Kunden und Kundinnen bekomme er «seit Jahren jeden Tag», so Ryffel.

Die Gefahr, dass Bettwanzen am helllichten Tag über ÖV-Sitze krabbeln, kann sich Jean-Martin Fierz von der Firma Desinfecta in Dällikon in der Schweiz nicht vorstellen. «Ich denke nicht, dass die Plage in Frankreich – die offenbar schon seit dem Jahr 2020 bekannt ist – in die Schweiz überschwappen wird», sagt er.

Was hilft gegen Bettwanzen in der eigenen Wohnung?

Beide Experten sind sich einig: Die Insekten werden normalerweise mit dem Koffer eingeschleppt. Daher sei es wichtig, Koffer in Hotelzimmern nicht in der Nähe des Bettes oder auf dem Bett liegen zu lassen, sagt Fierz. «Mit einer sauberen Schnittstelle» könne man sich durchaus vor einer Bettwanzeninvasion schützen, sagt auch Ryffel. «Wenn man nach Hause kommt, sollte man den ganzen Koffer bei minus 30 Grad Celsius einen Tag tiefkühlen (bei minus 18 Grad fünf Tage).» Wichtig: Koffer nie im Schlafzimmer auspacken oder später wieder dort einpacken, sondern am besten direkt im Keller lassen.

Auch alle Kleidungsstücke sollte man nach der Ankunft bei 60 Grad waschen oder tiefkühlen – selbst wenn man die Kleider nicht getragen hat.

Wie teuer wirds, wenn die Schädlingsbekämpfer kommen müssen?

Sollte es trotz Sicherheitsmassnahmen zu einem Bettwanzenbefall kommen, dann sollte man so schnell wie möglich die Spezialisten kommen lassen. Je nach Behandlung kosten diese dann zwischen 1000 und 3000 Franken, um die lästigen Tierchen wieder loszuwerden, sagt Jean-Martin Fierz.